Mertens, Flipkens, Bonaventure en Minnen spelen tegen Kazachstan

De winnaar van het barrageduel België-Kazachstan plaatst zich voor de eindronde van de Fed Cup met 12 teams in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, van 14 tot 19 april).

Bij Kazachstan ontbreekt sterspeelster Elena Rybakina (WTA 26). Die was gisteren op de Australian Open nog te sterk voor Minnen en bereikte in 2020 al de finale in Shenzhen en de titel in Hobart.



"We gaan volop voor de winst tegen Kazachstan met Elise, Kirsten, Ysaline en Greet", stelt Van Herck in een persbericht. "Alison heeft meegedeeld dat ze niet beschikbaar is voor deze ontmoeting. We zien een combinatie van talent, ervaring, vechtlust en wilskracht in deze ploeg. Gecombineerd met de goede ploegsfeer en de enorme drive op en naast het veld geloven we sterk in onze winstkansen."

"Deze 4 speelsters zijn in topvorm en alle neuzen staan in dezelfde richting: een finaleticket in Boedapest. We willen dat ticket voor de Finals absoluut halen en ons zo plaatsen bij de beste 12 landen ter wereld."

België organiseert het duel in de Lange Munte in Kortrijk op hardcourt. "Met de luidkeelse steun van het thuispubliek zullen de vrouwen strijden voor elk punt. Ik hoop dan ook dat we kunnen spelen voor een overvolle zaal."