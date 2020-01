Edward Theuns: "We zijn erop gebrand om dit voorjaar te tonen dat we het wel kunnen"

"Andere strategie met hoogtestage op Tenerife"

"Het gevoel is alleszins goed. Mijn voorbereiding is tot dusver goed geweest en het gevoel op de fiets is goed. Ik volg een beetje een andere strategie met een hoogtestage op Tenerife. Ik heb wel al hoogtestages gedaan, maar nog nooit in het voorjaar. Ik ben benieuwd wat het resultaat zal zijn, maar ik ben tevreden over mijn staat van paraatheid."

Sporza kreeg Edward Theuns aan de lijn na een "geslaagde stage" op Mallorca. "De laatste dagen was het weer een beetje minder, maar dat hebben we opgelost met trainingen op de rollen en op de piste. We hebben zeker niet te veel trainingsarbeid verloren", vertelt de Oost-Vlaming.

"Ik hoop zoals elk jaar mee te gaan naar de Tour"

Edward Theuns en zijn Trek-makkers werken toe naar het Vlaamse voorjaar, een periode die vorig jaar min of meer in het water viel. "Als je kijkt naar welke renners we vorig jaar hadden, dan kunnen we eigenlijk van een rampvoorjaar spreken. We behaalden amper resultaten. De ploeg was daar uiteraard ook niet tevreden over en iedereen is erop gebrand om te bewijzen dat we het wel kunnen."

"We hebben het seizoen ook heel goed afgesloten met onze voorjaarskern", zegt Theuns, die in september de Primus Classic won. "Voor ons was dat de bevestiging dat we het wel konden en nu willen we dat tonen in het voorjaar. We zijn heel gemotiveerd en die regenboogtrui van Mads Pedersen draagt daar alleen maar toe bij."

"De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn uiteraard de grote doelen. Ook al is het niet evident om daar een mooi resultaat te rijden, ik ga er toch elk jaar voor. En in de semiklassiekers zou ik moeten kunnen meespelen in de finales. Daarna hoop ik zoals elk jaar mee te kunnen gaan naar de Tour, maar dat zijn plannen voor later."