"Legume" Sven in DNA Nys: "Ik huur Cleppe in om bij ons te komen wonen"

Thibau Nys durft al eens een sloddervos te zijn, maar in de VS is hij tot in de puntjes voorbereid op de veldrit in Waterloo. Nys jr. blijkt te ijverig, want hij is een uur te vroeg klaar voor zijn wedstrijd. Dankzij de positieve invloed van ploegmaat en kamergenoot Nicolas Cleppe?