Dennis Xhaët over NBA-debuut van Zion Williamson: "Hij stelde niet teleur"

Zion Williamson arriveerde met heel wat adelbrieven in de NBA, maar het 19-jarige fenomeen - een kleine twee meter groot en 130 kg droog aan de haak - moest zijn debuut enkele maanden uitstellen na een operatie aan zijn knie. Woensdagavond mocht hij eindelijk proeven van het grote werk en hoewel zijn team verloor, maakte Williamson toch meteen indruk.

"Eindelijk was hij daar", verwoordt ook Dennis Xhaët het gevoel van de gemiddelde basketballiefhebber. "Ik keek echt ontzettend uit naar zijn debuut, want hij is toch nog altijd de nummer 1-pick uit de draft. Zo'n speler wil je toch altijd op het hoogste niveau zien spelen. Gelukkig heeft hij niet teleurgesteld."

"Zijn debuut was heel bemoedigend, zeker als je weet dat het bijna een jaar geleden was dat hij nog een competitieve wedstrijd gespeeld had. Je merkte aanvankelijk wel dat het wat zoeken was naar het ritme, maar in het 4e quarter controleerde hij de wedstrijd en maakte hij 17 punten op rij."