Bölöni: "Boos op Lamkél Ze, maar nog bozer op Mbokani en Refaelov"

De penaltyfase zat Laszlo Bölöni zichtbaar dwars. "Jullie hebben allemaal gezien wat er gebeurd is", sprak de Antwerp-trainer. "Didier Lamkel Zé, die begrijp ik nog. Hij wilde weer een infantiele show opvoeren om zich te kunnen tonen, die drang heeft hij. Ik ben boos op hem, maar ik ben nog bozer op Mbokani en Refaelov."

"Die twee zijn al zo'n 2 jaar onze vaste penaltynemers. Dat ze onder elkaar wisselen, begrijp ik. Maar dat ze iemand anders laten trappen, is een grote fout. Is dat zwakte of een gebrek aan persoonlijkheid? Ik weet het niet. Ik heb er wel een woord voor, maar dat kan ik hier beter niet uitspreken."

Over de wedstrijd zelf was Bölöni kort. "Het was een echte cupmatch, met veel kansen en veel risico's. Spijtig genoeg was de afloop niet optimaal voor ons. We zullen zien wat de terugmatch brengt. In Kortrijk moeten we proberen om de situatie om te keren."