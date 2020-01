Zion Williamson bij debuut al de chouchou van de fans: "M-V-P!"

Door een operatie aan zijn rechterknie zag Williamson, die "het grootste talent sinds LeBron James" als stempel meekreeg, de eerste 44 wedstrijden van het seizoen aan zijn neus voorbijgaan.

Maar vannacht onze tijd was het dan eindelijk zo ver! De 19-jarige Williamson stapte het parket op. Met wisselend succes, want in de eerste drie quarters - waarin hij iets minder dan 12 minuten in actie kwam - ging het op en af.

Maar met 17 punten op een rij in kwart 4 bracht Williamson zijn team op een kleine voorsprong: een driepunter, een layup, een driepunter, een gewone korf, opnieuw twee driepunters en een vrijworp. Het publiek werd gek.

5 minuten voor tijd verliet Williams het veld, zoals gevraagd door de medische staf. De fans stonden op de banken en scandeerden "M-V-P!".

Op dat moment verloor New Orleans opnieuw de greep op de wedstrijd en begonnen de thuissupporters "We want Zion!" te roepen. Maar Williamson bleef, zoals afgesproken, op de bank.

"Dat waren 5 lange minuten", zegt Williamson. "Ik ben 19 en dan denk je alleen maar aan wedstrijden winnen, niet aan jezelf sparen. Het was een moeilijke situatie."