Paralympisch amazone Barbara Minneci "ontroerd" met Trofee Victor Boin

Barbara Minneci veroverde op het afgelopen EK para-dressuur twee bronzen medailles, zowel individueel als freestyle. Minneci is verlamd aan haar linkerbeen ten gevolge van een kanker. Ze zit letterlijk als een amazone, met haar 2 benen naast haar zadel, op haar paard.

"Dit is de erkenning voor een hele carrière", zegt de 50-jarige Minneci. "Ik was verbaasd en ontroerd toen ik hoorde dat ik gewonnen had. Zeker omdat er zoveel atleten zijn met een mooi palmares."

"Dit was het mooiste jaar uit mijn carrière en geeft me ook veel motivatie voor de Paralympische Spelen in Tokio. Ik zal nu nog meer gaan trainen." Minneci, die skiester Eléonor Sana opvolgt op de erelijst van de Trofee Victor Boin, wil aan haar 3e Paralympische Spelen deelnemen.