Oostende neemt afscheid van CEO Orlans: "Als gentlemen uit elkaar"

KV Oostende staat op het punt om overgenomen te worden door de Amerikaanse investeerders Pacific Media Group. CEO Patrick Orlans onderhandelde de voorbije weken met andere overnemers en trekt nu zijn conclusies.

"Er komen nu nieuwe bazen en dan is het beter om afscheid te nemen, zodat zij met een andere aanpak aan hun opdracht kunnen beginnen", zegt Orlans. "Ik ben trots op wat we de voorbije jaren met het hele team hebben gerealiseerd. Dat staat voor altijd in de geschiedenisboeken."

"Patrick heeft dag en nacht voor de club gewerkt en geleefd", zegt voorzitter Frank Dierckens. "Eerst om de club groot te maken en later om mee te zoeken naar de juiste oplossing voor de toekomst. Het succes van enkele jaren geleden heeft KVO mede aan deze man te danken."

Over de onderhandelingen met de nieuwe investeerders zegt Dierckens dit: "Zaten we vorige week aan 95% dan hebben we daar intussen bij wijze van spreken 1% bijgedaan. De resterende procenten hangen vooral af van externe juridische en organisatorische factoren, waar we in de media niet dieper op ingaan. Maar ik kan verzekeren dat alles in orde komt."