VIDEO: Kawhi Leonard klopt Luka Doncic in titanenduel

Luka Doncic (20) is het nieuwe wonderkind in de NBA, routinier Kawhi Leonard (28) schopte het vorig seizoen tot meest waardevolle speler in de finale.

Vannacht stonden ze tegenover mekaar op het parket van de Dallas Mavericks. Toeval of niet, allebei waren ze goed voor 36 punten. Leonard deed er 11 rebounds bij, Doncic 10 (en 9 assists).

Met 107-110 boekten de Clippers hun 4e zege op een rij, de 31e in 44 wedstrijden. In de tussenstand van de Western Conference moeten de mannen van coach Doc Rivers alleen stadsgenoot LA Lakers (34-9) laten voorgaan.

Dallas staat voorlopig 5e, na Denver en Utah, met 27 overwinningen en 16 nederlagen.