"Je moet het accepteren en laten liggen. Ik weet dat ik er weer zal staan in de volgende match"

Simon Mignolet speelde na zijn blunder geen verstoppertje, maar verscheen voor de microfoon van onze reporter. "Wat er precies gebeurd is? Ik heb de beelden nog niet gezien", vertelde hij.

"Ik probeerde zoals altijd zo snel mogelijk van kant te wisselen, maar ik raak de bal met mijn linkse voet op het moment dat ik wil trappen. De bal komt op het pad van Berahino, net voor het doel. Het was een gemakkelijke gelijkmaker toen we net goed in de wedstrijd zaten."

"Dat ik al heel lang geen tegengoal meer had gekregen in Jan Breydel? Dat is niet belangrijk. Voetbal speel je vandaag, niet gisteren of morgen. Ik weet het als doelman: als zoiets gebeurt, dan is het een doelpunt. Je moet het accepteren, laten liggen en nu op naar de volgende wedstrijd. Ik weet dat ik er dan weer zal staan."

Club kon de uitschuiver van Mignolet niet meer rechtzetten. "Ik weet uit ervaring dat, als zoiets gebeurt, het altijd moeilijk is om daar mentaal door te komen. We hebben een jonge ploeg en dan is het niet gemakkelijk tegen een ervaren blok. Nu is het aan ons om de situatie om te draaien en om bij Zulte Waregem te winnen."

"We hadden een betere positie willen meenemen, maar in de halve finales zijn er twee duels. Nu moeten we het daar goed doen en daar hebben we het volste vertrouwen in. Het gebeurt niet vaak dat een club de dubbel pakt en heel weinig jongens hebben de beker al gewonnen. We willen dat in deze kleedkamer absoluut."