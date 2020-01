Liverpool-coach Klopp vol lof: "Alisson overtreft de verwachtingen"

Liverpool tastte in de zomer van 2018 diep in de geldbuidel om Alisson los te weken bij AS Roma en de Braziliaan heeft sindsdien het vertrouwen van de club niet beschaamd. Dit seizoen slikte hij in de Premier League nog maar 5 doelpunten in 14 wedstrijden, 9 keer hield hij de nul. Het is van 23 november geleden dat hij zich moest omdraaien in de competitie.

"We wisten natuurlijk welke doelman we binnenhaalden toen we hem kochten en hij heeft nog stappen gezet", is Jürgen Klopp lovend over zijn keeper. "Als mens heeft hij de verwachtingen overtroffen. Hij is gewoon een geweldige kerel. Zijn karakter en de rust die hij uitstraalt, helpen ons enorm. Hij laat moeilijke dingen makkelijk lijken."

"Dit moet hij vasthouden. Als doelman kun je je niks permitteren. Maak je een fout, dan ligt de bal in de goal. Maar hij weet dat en neemt zijn taak niet licht op. Het is geweldig om hem hier te hebben."