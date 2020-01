Coach Crevecoeur neemt na dit seizoen afscheid van Brussels

Serge Crevecoeur is de coach die Brussels van 3e naar 1e klasse bracht, maar zijn verdiensten voor de club zijn moeilijk te overschatten. De voormalige bankier bepaalt de visie en filosofie van de club, trekt naast spelers ook sponsors aan, bracht een professionele structuur in de club, kortom: hij is zo goed als onmisbaar.

Toch zal de club het weldra zonder Crevecoeur moeten doen, want hij heeft aangekondigd dat hij na het seizoen vertrekt. "Na lang nadenken, heb ik - onafhankelijk van de huidige sportieve resultaten - de zware en moeilijke beslissing genomen om al mijn activiteiten bij Brussels stop te zetten op het einde van het seizoen", schrijft Crevecoeur op Facebook.

Crevecoeur laat verstaan dat het gebrek aan progressie in het zaaldossier - Brussels hoopt al jaren te kunnen verhuizen naar een zaal die profbasketbal waardig is - meegespeeld heeft in zijn beslissing. "Ondanks de onlangs ondertekende overeenkomst en het enthousiasme van de nieuwe Schepen van Sport om onze job in onze onaangepaste infrastructuur aanzienlijk te verbeteren, ben ik moegestreden."

"Ik wil een verandering in mijn leven. Ik zal zien waar het mij naartoe leidt. Tot op vandaag heb ik nog geen enkel project in zicht. Ik zal mijn huidige missie tot het einde volbrengen met de nodige professionaliteit en proberen het seizoen in schoonheid te beëindigen."