"Pevenage kent alle codenamen in de zaak Fuentes, maar zal geen enkele naam noemen"

Rudy Pevenage legt dopinggebruik van Jan Ullrich uit in biografie

"Ullrich was de man in het leven van Pevenage, maar Fuentes was de tweede man"

"Er werd altijd gezegd dat Ullrich de man in het leven van Pevenage was, maar de andere man in zijn leven was Fuentes. Hij heeft Pevenage alles geleerd: over epo, bloedtransfusies, insulinespuiten..."

"De Italiaanse en Spaanse ploegen waartegen Pevenage als ploegleider moest opboksen, wonnen alles. Ze reden al zijn renners voorbij. Hij wilde weten wat er aan de hand was en hij is dokter Fuentes tegen het lijf gelopen."

Is Pevenage dan de man die doping tot bij zijn poulain heeft gebracht? "Dat vernemen we nu inderdaad voor het eerst. Hij zegt ook dat het boek nu pas verschijnt, omdat hij Ullrich al die jaren heeft willen beschermen. Toen iedereen jaren geleden wou dat er een boek van Pevenage verscheen, was Ullrich in processen verwikkeld en kon Pevenage niet alles zeggen."

"Waar we wel over bijgeleerd hebben, zijn de contacten met dopingdokter Eufemiano Fuentes. Pevenage hield alle dopingpreparaten van Jan Ullrich bij. We hebben altijd gezegd dat Pevenage de vertrouwensman van Ullrich was en over die band gaat het gedetailleerd."

"Het is geen bom", vertelt Carl Berteele over "Der Rudy", de biografie van Rudy Pevenage. "Ik ben niet omver geblazen. Er wordt nog eens verteld hoe epo werkt en dat weten we allemaal al."

Het telefoontje na de Giro-tijdrit in Pisa

In het boek komen ietwat griezelige details over blikjes cola met dubbele wanden en bloedzakken in lege melkpakken aan bod. "Iedereen heeft zich altijd afgevraagd hoe het bij Ullrich en zijn ploeg Telekom gebeurde. We hebben het 1.000 keer gevraagd aan Pevenage, maar nu komt hij er mee naar buiten."

De begeleider van Ullrich beschrijft in zijn boek ook hoe hij ten val kwam in het dopingschandaal rond Fuentes. "Pevenage had destijds verschillende telefoons. Hij werkte met betaalkaarten zodat hij niet getraceerd kon worden. In de Ronde van Italië zette Ullrich een topprestatie neer in de tijdrit in Pisa in 2006 nadat hij door Pevenage en Fuentes helemaal geprepareerd was."

"Pevenage was door het dolle heen en wilde bellen met Fuentes, maar alle kaarten en batterijen waren plat en leeg. Hij gebruikte toen zijn eigen telefoon en belde naar Fuentes, die toen werd afgeluisterd. Zo is hij samen met Ullrich in 2006 ten val gekomen."