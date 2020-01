Bondsdokter waarschuwt: "Iedereen kan Denise Betsema zijn"

"Bewust of onbewust vervuild"

"Dat kan ook onbewust gebeuren. Dan hebben we het echt over een vervuild product dat achtergebleven is in de machines voor een ander middel."

Let op met webshops

Het voedingssupplement van Denise Betsema bevatte een piepklein vervuild deeltje (DHEA). "Iedereen kan Betsema zijn, want minuscule vervuiling is een groot probleem in de wereld van die producten", vertelt bondsdokter Kris Van der Mieren in een gesprek met Sporza.

"Vooral op het internet circuleren vervuilde producten. Volgens een recent Nederlands onderzoek bevat meer dan de helft van de merken sporen van doping."

"Het gaat vooral over spierversterkende middelen, testosteronboosters, vetverbranders en over energieboosters. Die middelen vormen een groot risico."

"In 38 procent van die producten troffen de Nederlandse onderzoekers sporen aan waarmee je positief kan testen in een dopingtest. En die producten zijn vrij te koop in webshops."