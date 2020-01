"Als Brussels stopt, zoeken we een bijkomende club voor volgend seizoen"

Serge Crevecoeur kondigde woensdag aan dat hij na dit seizoen afscheid neemt bij Brussels. Wellicht trekt de club zich straks ook terug uit de 1e klasse. Die knoop moet nog doorgehakt worden, maar de spelers werden wel al op de hoogte gebracht van de intenties van de club.

Alweer een club die ermee ophoudt zou een sportief drama zijn voor de EuroMillions League, waarin ook Luik al enkele jaren met het water aan de lippen leeft. Zonder Brussels - en eventueel Luik - zouden er nog slechts 8 profclubs overblijven in België. De Pro League houdt de ontwikkelingen bij Brussels dan ook nauwlettend in de gaten.

"We wensen op dit moment de beslissing van de club af te wachten. Indien ze ​effectief ​besluit om de activiteit binnen de EuroMillions Basketball League stop te zetten, zullen we actief op zoek gaan naar een bijkomende club voor het seizoen 2020-2021", zegt Pro League-voorzitter Arthur Goethals.

"Op het moment dat we uitsluitsel hebben over het aantal clubs, zullen we dan ook samen met onze clubs een beslissing nemen over de competitieformule voor komend seizoen. Ondertussen zijn we ook een traject opgestart in samenwerking met Nederland over een eventuele opstart van een BeNeLeague vanaf het seizoen 2021-2022."