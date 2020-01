Broers Van Durme eindigen 2e in Atlantic Challenge na 40 dagen roeien

De Atlantic Challenge is een van de zwaarste roeiwedstrijden ter wereld, tussen La Gomera op de Canarische Eilanden in Spanje en het eiland Antigua in de Caraïben liggen zowat 5.000 kilometer.

Op donderdag 12 december stapten de broers Van Durme in hun speciaal ontwikkelde boot. Vanochtend iets na 9u Belgische tijd kwamen ze na 39 dagen, 21 uur en 2 minuten aan, de Britse boot Resilient X won met 37 dagen, 7 uur en 54 minuten.

De Belgen deden mee in de categorie duo's. Er zijn ook boten met 5, 4, 3 of 1 roeier. In de solocategorie is Carl Plasschaert nog onderweg. Zijn aankomst wordt op 29 januari verwacht.