Tourbaas Prudhomme: "Evenepoel is zo'n talent dat durft te koersen"

In Luik werd vanmiddag het parcours van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik voorgesteld. Christian Prudhomme, directeur van organisator ASO en de sterke man van de Ronde van Frankrijk, had het tijdens een zijsprongetje over "een generatie jongeren die opstaat".

"We hebben het gezien met de eindzege van Egan Bernal in de Tour. We zien het met Remco Evenepoel, die zal debuteren in deze klimkoersen. En we herkennen het ook bij Mathieu van der Poel, die misschien zal deelnemen aan de Waalse Pijl", vertelde Prudhomme.

"Het zijn jongeren die afstappen van de vaste schema's. Ze zijn in staat om aan te vallen op 30 of 50 kilometer van de finish en ze kunnen zelfs een onwaarschijnlijke terugkeer realiseren. Er waait een nieuwe wind dankzij deze lichting."

"Het is fijn om deze jongeren aan de start te verwelkomen, renners die dingen proberen te doen waarvan gevraagd wordt om ze vooral niet te doen. Maar zij durven. Remco Evenepoel is zo'n talent: hij kan overal in een koers aanvallen."