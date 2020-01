Onze atleten een half jaar voor de Spelen (deel 2): "Snel nog een paniektraining inlassen"

1. Als de Olympische Spelen morgen beginnen, dan...

Zal ik waarschijnlijk ooit beter geslapen hebben dan komende nacht.

2. Welke Belg wens je een medaille toe?

Ik wens dat zeker elke Belg toe die gaat, maar ik hoop vooral dat de jumpingploeg het verschil kan maken.

3. Als ik een olympische medaille win, dan...

Cliché, maar wel echt gemeend: dan zou dat een droom zijn die uitkomt.

4. Met wie wil je een kamer delen in Tokio?

Ik ga geen naam naar voren schuiven. Het zijn mijn eerste Spelen dus ik ben echt benieuwd hoe het eraan toegaat in het olympische dorp.

5. Wie wordt de ster in jouw discipline?

Ben Maher, Steve Guerdat, Martin Fuchs. Dat zijn drie grote kanshebbers.

6. Welke sushi ga je zeker eten?

Shrimp Tempura Roll. Overheerlijk!!!

7. Deze Japanse woorden ken ik?

東京、ここに来て、, Tōkyō, koko ni kite, (Tokio, here we come!)