Celtics vernederen Lakers, Lillard bezorgt Portland zege met 61 punten

Dunk van Brown symboliseert Lakers-verlies

Met deze zege blijft Boston 4e in de Eastern Conference, de LA Lakers verloren een 2e keer in 3 duels, maar staat desondanks op 1 in de Western Conference.

Hét beeld naar de match was in het begin van de derde quarter de dunk met 2 handen van Jaylen Brown hoog boven LeBron James uit. Boston stond toen al 20 punten voor.

Play of the Day: Alley-oop voor LA bij opworp

Lillard schrijft geschiedenis met 61 punten en 11 driepunters

Man van de MLK Day was Damian Lillard van Portland. Die zorgde met 61 punten voor een persoonlijk én clubrecord, goed ook voor de winst tegen Golden State (129-124). Lillard was ook goed voor 11 driepunters, waarvan eentje voor de gelijkmaker in de slotseconden van de reguliere tijd. Lillard is de eerste speler in de geschiedenis met 61 punten en meer dan 10 driepunters.