Mpoku ruilt Standard voor Abu Dhabi: "Geen vaarwel, maar een tot ziens"

Mpoku was sinds de zomer van 2017 opnieuw op Sclessin, waar de Congolese international tussen 2011 en 2015 ook al zijn kunsten vertoonde. Na zijn eerste passage in Luik trok Mpoku naar het buitenland, maar doortochten in Italië bij Cagliari en Chievo waren geen onverdeeld succes. Ook een uitleenbeurt aan Panathinaikos in Griekenland bracht geen soelaas.

Mpoku was een vaste waarde in het team van Michel Preud'homme. Hij speelde dit seizoen 27 wedstrijden, waarvan 12 als aanvoerder. In zijn hele Luikse periode kwam "Polo" tot 224 wedstrijden, goed voor 45 doelpunten en 38 assists. Zijn palmares in Luik: 2x vicekampioen in 2014 en 2018, 1 beker in 2018.

Na het vertrek van Renaud Emond naar Nantes in Frankrijk is Mpoku de tweede smaakmaker die Sclessin verlaat.