16 jaar en verkozen tot Rookie of the Year in Rocket League: maak kennis met AztraL

Dignitas klopt aan op het juiste moment

Op het moment dat AztraL zijn eerste profcontract ondertekende, was hij amper 16 jaar. "Je droomt ervan om ooit de Rocket League Championship Series (RLCS, het allerhoogste niveau in het circuit, red.) te kunnen spelen. En ergens kreeg ik vorig jaar het gevoel dat ik de stap wou zetten. Toen Dignitas aanklopte, was het passende puzzelstukje gelegd."

"Plots kwam Jos ViolentPanda van Meurs, de aanvoerder van Dignitas, naar mij toe. Hij legde me de situatie van Dignitas uit. Twee sleutelspelers waren namelijk vertrokken op een korte tijdsperiode en het team zoch naar vers bloed. Vervolgens deden we samen enkele testen en van het ene kwam het andere", legt AztraL uit.

Eind mei, begin juni 2019 kwam AztraL onder de radar van Dignitas, een gekende naam in het Rocket League-circuit en in 2018 nog het beste team ter wereld. Op het Dreamhack-toernooi in Dallas werd AztraL na een onderlinge confrontatie aangesproken.

Met Dignitas op zoek naar goud

Vanaf dan ging het leventje van AztraL in een snel tempo vooruit. Na spannende play-offs in het reguliere seizoen plaatste Dignitas zich alsnog voor het wereldkampioenschap. "We behoorden zeker niet tot de favorieten vanwege ons gebrek aan ervaring op dit niveau. Het was mijn eerste RLCS-seizoen en ook onze start was niet meteen waar we op hoopten", licht AztraL toe.



Maar toch kon Dignitas de halve finales bereiken, waar Renault Vitality uiteindelijk de betere bleek te zijn. Hoe blikt AztraL terug op zijn eerste WK? "Ik had niet verwacht dat ik nu al deze resultaten zou boeken, dus dit WK overtrof al mijn stoutste dromen."

"Mijn doel toen ik tekende, was om in eerste instantie om mijn plek in dit circuit te handhaven. Dat we de halve finale bereikten, is alleen maar een resultaat om blij mee te zijn. Hiermee kunnen we positief naar de toekomst kijken."



Nu AztraL zich voor het eerst heeft kunnen tonen op het allerhoogste niveau, is de interesse in het Rocket League-talent alleen maar toegenomen. "Ik heb al aanbiedingen van andere teams gekregen, dat klopt. Maar die heb ik allemaal afgeslagen", zegt AztraL. "Ik blijf het shirt van Dignitas verdedigen. Mijn droom is om met dit team de RLCS te winnen."