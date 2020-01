Gezien in Extra Time: "Goal Vanaken misschien straffer dan die van Zidane in CL-finale"

"Je verwacht nooit dat hij die bal gaat trappen"

Gouden Schoen Hans Vanaken deed gisteren in de match tegen Anderlecht de monden openvallen met een geweldig doelpunt.

"Het is echt een fantastische goal en zo ongelofelijk goed geraakt", is Youri Mulder lyrisch. "Natuurlijk kan je die bal slecht raken, maar Vanaken doet het echt heel knap. Het is super belangrijk dat je naar de bal blijft kijken als die zo hoog in de lucht zit en niet naar waar je hem wil trappen. Als je de bal niet ziet op het moment dat je hem raakt, gaat het mis. Vergelijk het met de slagen in het tennis of in het golf."

"Ik heb het zelf ook een keer gehad. Op training kwamen er voorzetten en ik schoot alle ballen die ze speelden verkeerd. De keeper zei toen dat ik niet keek tot het laatste moment. Alleen dan raak je hem goed."