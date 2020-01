Devos en Verlooy zijn de grote winnaars van het Equigala

"Ik ben heel vereerd met deze prijs", reageerde Pieter Devos. "We mogen bijzonder trots zijn op de Belgische resultaten van de voorbije maanden. Het was een geweldig jaar voor mij, maar zonder de mensen rond mij had ik dit nooit kunnen bereiken."

"En zonder mijn teammaats had ik beide prijzen nooit kunnen winnen. We mogen niet minimaliseren wat we hebben neergezet. België is wereldtop in de paardensport en daar mogen we erg trots op zijn."