De Tokio-files (deel 2): "Als Spelen morgen starten, doe ik snel nog paniektraining"

1. Als de Olympische Spelen morgen beginnen, dan…

zal ik alleen aan de start staan, omdat al mijn concurrenten denken dat de start op 27 juli wordt gegeven :)

Serieus, dan zal ik er alles aan gedaan hebben om in het ideale scenario een topprestaties neer te zetten!





2. Welke Belg wens je een medaille toe?

Alle Belgen! Hoe meer medailles voor ons land, hoe beter. Vooral de triatleten wens ik medailles toe. Zij zijn vrienden geworden.





3. Als ik een olympische medaille win, dan…

gaat een droom in vervulling. En komen er stevige weken aan :)





4. Met wie wil je een kamer delen in Tokio?

Omdat we in Izu biken, zal ik niet met andere atleten de kamer kunnen delen. Liefst met mijn vaste mecanicien dus. Voor de race wil ik me graag in alle rust voorbereiden en daar is hij de gepaste kamergenoot voor.





5. Wie wordt de ster in jouw discipline?

Nino Schurter of Mathieu van der Poel verwacht iedereen, maar ik denk dat Mathias Flückiger de ster wordt. Hij krijgt in Japan een parcours op zijn maat.





6. Welke sushi ga je zeker eten?

Nigiri. Al wil ik na mijn wedstrijd graag de hele Japanse keuken ontdekken.





7. Deze Japanse woorden ken ik:

Arigato gozaimasu (dankuwel). De komende weken en maanden wil ik mijn kennis wel uitbreiden om zo makkelijk mogelijk mijn weg te vinden in Japan de weken voor de wedstrijd.