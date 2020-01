Antwerp Giants-voorzitter Roels geeft na 15 jaar de fakkel door

Roger Roels verdiende zijn strepen in de Antwerpse haven en trad in 2002 toe tot de raad van bestuur van de Antwerp Giants. Sinds februari 2005 was hij voorzitter. Onder Roels werd de club na enkele moeilijke jaren verder uitgebouwd, onder meer dankzij de verhuis naar de Lotto Arena. Sinds dit jaar trainen de Giants ook in een gloednieuw basketbalcomplex op een boogscheut van hun thuisbasis.

Ondanks de immer steile Antwerpse ambities mocht Roels nooit een titel vieren als voorzitter. In zijn periode als Giants-preses verloor de club 2x de titelfinale. In 2007 en 2019 wonnen de Giants wel de Beker van België en vorig seizoen haalden ze verrassend de Final 4 in de Champions League.

Roels wordt als voorzitter opgevolgd door Björn Verhoeven. Verhoeven kent het huis goed, want hij maakte al een tijdje deel uit van de raad van bestuur van de Antwerp Giants.