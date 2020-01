Vlap na grapjes over Vanaken: "Kan ik best tegen. Dat is leuk. Toch?"

Net voor de winterstop stond Michel Vlap (22) op met twee goals tegen Racing Genk, maar de Nederlandse aanvallende middenvelder heeft zijn prijskaartje - zo'n 8 miljoen euro - nog niet kunnen rechtvaardigen. Gisteren viel hij tegen Club Brugge pas na 84 minuten in.

"Tegen Genk heb ik mijn naam weer op de kaart gezet. Ik weet niet wat de reden van de trainer was om me vandaag (gisteren, red) op de bank te zetten, maar ik was het er zeker niet mee eens. Maar het is aan mij om me weer in de basis te spelen. Want daar hoor ik thuis", reageerde Vlap in het Friesch Dagblad.

Vlap wisselde afgelopen zomer Heerenveen voor Anderlecht, een overstap die met horten en stoten verloopt. "Anderlecht is zo, zo, zo groot. Dag en nacht wordt over de club gesproken en geschreven."

"Logisch dus dat mijn naam dan ook genoemd wordt, in welke hoedanigheid dan ook. Je komt er niet onderuit dat je wel eens wat opvangt. Het is aan mij om alles te filteren, het is ook aan mij om er wel iets of niet iets mee te doen.”

Gisteren was Hans Vanaken weer de boeman van Anderlecht. Bij zijn voorstelling in juli werd duidelijk dat Vlap niet van het bestaan van de Gouden Schoen afwist, iets wat in de onderlinge duels steeds weer als een boemerang (op Twitter) terugkeert. Wat vindt Vlap daarvan? "Dat moet kunnen. Kan ik best tegen. Dat is leuk. Toch?"