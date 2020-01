Vanluchene: "Ik ben bezig met een comeback op 100m vrije slag"

Vanluchene is 27 jaar ondertussen. Hij gaf in december 2018 de brui aan zijn zwemcarrière, maar wil nu toch nog een nieuw hoofdstuk schrijven. De man die Londen 2012 en Rio 2016 meemaakte, goed voor respectievelijk een 8e plaats en een 6e plaats in de finale van de 4x100 meter, keert terug voor Tokio 2020.

Aan Inge Vanmeensel verklapte hij zijn ambitie: "Het zit in mijn hoofd en ik ben ermee bezig. Maar het zal niet vanzelf gaan. Het zal weer hard werken worden en ik ga me moeten isoleren van de buitenwereld. Dat zal niet makkelijk zijn. Maar ik heb er gewoon zin in en geniet van te zwemmen."

Waarom denkt Vanluchene aan een terugkeer? "Ik denk dat ik mezelf op de 100 meter vrije slag nog niet volledig heb getoond. Op andere nummers wel. Ik heb eventjes genoeg gehad van het zwemmen, dat was ook duidelijk na mijn ziekteperiode. Het is niet evident om altijd gezond te blijven in de topsport. Je zoekt telkens die grenzen op en je gaat daar iedere keer over. Op een bepaald moment zegt je lichaam: "Stop, ik kan niet meer.""

"Ik heb nu gewoon voor mezelf de tijd genomen die ik nodig had. Ik ben de triatlon beginnen op te zoeken en nam het lopen en fietsen erbij. Het sporten op zich vond ik immens leuk. Ik ben sinds september alle dagen bezig met sporten en op den duur begin je weer ambities te stellen en denk je "Waarom niet?""