Eerste koers van 2020 is een prooi voor Viviani (maar niet voor Elia)

Attilio Viviani maakte vorig jaar indruk als stagiair bij Cofidis. Zo won hij de Schaal Sels in een massasprint. De 23-jarige broer van Elia Viviani (30) kreeg prompt een profcontract bij Cofidis, dat dit seizoen dus de clan Viviani volledig aan boord heeft.

Elia Viviani probeert de komende dagen te scoren in Australië, Attilio Viviani werd door WorldTour-nieuwkomer Cofidis naar Gabon gestuurd voor zijn eerste competitiekilometers van 2020.

Het is een zet die meteen rendeert, want Attilio Viviani won de eerste etappe van La Tropicale Amissa Bongo. De Italiaan was in een massasprint sneller dan Lorrenzo Manzin.

Cofidis, de ploeg van Viviani, is het enige WorldTour-team in de rittenkoers, die vandaag een uitje maakte naar Kameroen. Viviani wint dus de eerste officiële koers van 2020, op het Australisch kampioenschap na. In die strijd was Cameron Meyer de sterkste.