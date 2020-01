Quinten Hermans mag mee naar WK: "In blok het Mathieu zo lastig mogelijk maken"

"Dat die hoop er was is normaal. Iedereen is ambitieus om naar een WK te gaan. Maar hij had eigenlijk gisteren in Nommay eigenlijk al echt moeten verrassen om uiteindelijk nog mee te mogen." (lees voort onder de tweet)

"Op zich was het geen moeilijke keuze", legde Vanthourenhout uit. "Het was wel duidelijk dat Gianni - wat de laatste jaren wel vaker is voorgevallen - in de kerstperiode zijn betere benen vindt en dat hij daar meestal goed uitkomt. Maar het was net niet genoeg om zelfs nog in de weegschaal te gaan liggen. Ik denk dat hij ook eerlijk is ten opzichte van zichzelf en dat hij dat ook zelf wel wist."

De Belgische selecties bij de elite:

"Wordt geen makkelijke opdracht tegen Mathieu"

Heeft Vanthourenhout al een plan om Mathieu van der Poel af te stoppen? "Ja, dat is ook mijn taak. We weten wat ons te wachten staat. We hebben alle respect voor Mathieu, wij als federatie, ik als bondscoach, de renners die ik meeneem. Maar de intentie om te koersen om te winnen is er sowieso."

"We gaan dat zo goed mogelijk proberen aan te pakken, zoals we dat de voorbije kampioenschappen ook altijd hebben gedaan. Tegelijkertijd zijn we realistisch genoeg om te beseffen dat het geen makkelijke opdracht wordt."



Er is al heel wat te doen geweest over het parcours in Dübendorf, op een vliegveld. "Het stelt niet heel veel voor. Ze gaan alle obstakels bouwen, zoals een brug met trappen. Op zich moeten we daar niets spectaculairs verwachten, toch niet waarvoor je naar Zwitserland zou reizen. Er zit ook geen hoogteverschil in."