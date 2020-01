Schaatsbaan in Vlaanderen wordt steeds concreter: "Laatste hand aan financiële plaatje"

Als België in de toekomst nog iets meer wil betekenen in het schaatsen zou een schaatsbaan in ons land wel eens voor een katalysator kunnen zorgen. "We zijn concreet met dat dossier bezig", zegt minister Ben Weyts in Radio 1-programma De Tribune.

"We leggen nu de laatste hand aan het financiële plaatje, maar ik ben optimistisch gestemd. Het gaat natuurlijk over een grote investering (20 tot 40 miljoen euro, red). Een beetje on-Vlaams, maar dat zal ons toch niet tegenhouden om dit dossier tot een goed einde te brengen."

"Ik heb verschillende dossiers voor een schaatsbaan op mijn bureau liggen, maar het is de bedoeling dat we dit jaar nog een politieke beslissing nemen. Daarna is er nog de uitvoering zelf en de bouw, maar dat ligt niet meer in mijn handen. Daar kan ik dus geen termijn op kleven."