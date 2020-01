Sarri steunt zijn vedette: "Ronaldo creëert een probleem, maar lost er 100 op"

In de Serie A strijden Ciro Immobile, Cristiano Ronaldo en Romelu Lukaku om de topschutterstitel. Onze landgenoot had bij aanvang van het weekend 14 goals achter zijn naam, evenveel als Ronaldo. De Portugees nam gisteren afstand van Lukaku met zijn knalprestatie tegen Parma.

Toch leek de figuur Ronaldo niet incontournable bij de Oude Dame. In de wandelgangen wordt wel eens geopperd dat Juventus beter speelt zonder Cristiano in het elftal. "Soms zorgt Ronaldo voor een probleem binnen het team, omdat hij een kampioen is en alles om hem draait. Maar hij lost tegelijk ook 100 problemen op", reageerde trainer Sarri.

De Italiaanse coach was tevreden over de prestaties van zijn vedette: "Het feit dat hij nu aan de lopende band scoort, betekent dat zijn zelfvertrouwen erg hoog is. Ronaldo is een dier dat overleeft op goals." Ronaldo maakte 11 goals in zijn laatste 7 matchen voor Juventus.