Roger Lambrecht: "Het is te laat voor Lokeren, alles is mislukt"

Roger Lambrecht laat zich niet meer in beeld interviewen, maar bij regiozender TV Oost liet de ex-topman van de club in een audio-gesprek toch nog eens in zijn ziel kijken.

"Ik denk dat het te laat is. Er is niks meer aan te doen. Als ik zie waar we nu staan: laatste, en opnieuw verloren... Ik denk dat we de hoop moeten opgeven", zegt Lambrecht in het interview (klik hier om het gesprek te beluisteren).

Lambrecht zegt de club schuldenvrij te hebben overgelaten aan Louis de Vries. Maar de erevoorzitter heeft spijt van de overname. Hij had meer verwacht van ex-voetbalmakelaar De Vries.

Lambrecht: "Ik had met De Vries een overeenkomst op langere termijn, omdat ik dacht dat hij vast en zeker bij machte was om in Lokeren een goeie ploeg te vormen."

"Maar het is mislukt. Het is tegengevallen. Het is faliekant afgelopen."

Lambrecht is wel nog sponsor van Lokeren, maar investeert niet meer. Daar is het volgens hem te laat voor. Hij ziet nog maar één oplossing: een fusie in het Waasland.

"Mijn hart bloedt. Het is jammer. We hebben 25 jaar lang ons best gedaan om iets te doen met Lokeren. Dit valt me heel zwaar."