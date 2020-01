"Dit was het allerbeste RSCA dit seizoen, Play-off I nog niet onmogelijk"

De eerste speeldag na de winterstop heeft enkele cruciale vingerwijzingen opgeleverd voor de top 6. Voetbaljournalist Peter Vandenbempt zag een boeiende topper Anderlecht-Club Brugge en stelde vast dat kampioen Genk dé winnaar van het weekend is in de strijd om Play-off I. "Al zal het niet simpel zijn om in de top 6 te blijven."

Anderlecht-Club Brugge was een echt goeie topwedstrijd. Anderlecht verloor dan wel weer, maar het verschil met Club was al een stuk minder groot dan in de bekermatch. Er was terecht veel lof voor de thuisploeg. Het was van het allerbeste dat Anderlecht dit seizoen al heeft laten zien, tegen toch de allerbeste ploeg van het land. Het was zoveel beter dan in die andere 2 confrontaties met Club Brugge eerder dit seizoen, toen paars-wit gewoon kansloos was. Eén helft dan toch, moet ik wel zeggen, want Anderlecht kon dat hoge tempo, die sterke pressing, de vele energieke loopacties en duels niet volhouden. Na de pauze werd het dan toch geleidelijk aan overleven. Maar het voetbal voor de pauze was echt héél erg goed, direct ook en meer dan 1 goal had natuurlijk gemoeten. Dat blijft natuurlijk het probleem van Anderlecht: scoren. Er zijn maar 5 ploegen die minder doelpunten hebben gemaakt in de hoogste klasse dan Anderlecht. Er was gisteren weliswaar de ontdekking van die Antoine Colassin als diepe spits. Voor een debutant heeft die het gewoon heel erg goed gedaan. Misschien heeft die ook wel het potentieel voor de toekomst, maar in de race naar Play-off I is zo'n jonge jongen als diepe spits toch een risicobelegging, denk ik. Dat zie je wel vaker: eerste wedstrijden van onbekende debutanten zijn vaak wel heel goed, het vervolg is dan weer wat moeilijker. Maar oké, na gisteren is er weer hoop dat Anderlecht op de goeie weg is, dat het toch goed komt, alleen is de vraag of dat goed genoeg is voor de top 6. Dat is wat anders.

"Kans op PO I is weer kleiner voor RSCA, maar onmogelijk toch weer niet"

De realiteit is wel 0 punten. Vooraf werd gezegd dat puntenverlies van Anderlecht de club zou veroordelen tot Play-off II, maar dat is niet zeker, vind ik. De kans op Play-off I is natuurlijk wel weer wat kleiner geworden. Dat is met elke nederlaag zo. Als je 7 punten moet inhalen - dat is de situatie op Racing Genk en KV Mechelen - in 8 matchen, dat lijkt toch gigantisch. Maar volstrekt onmogelijk is dat toch ook weer niet. Maar dan wel op voorwaarde dat Anderlecht het niveau haalt van voor de rust, dat het dat ook langer kan volhouden en ineens ergens ook scorend vermogen ontdekt. Want Anderlecht heeft in 22 wedstrijden nu 6 keer gewonnen. En wellicht moet het in de komende 8 wedstrijden toch ook nog 6 keer winnen. Dat lijkt dus redelijk onmogelijk, alleen is het programma van de Brusselaars zeer doenbaar. Op papier dan toch, met Cercle Brugge, Eupen, Beveren en STVV, al moet het ook nog wel naar Gent en KV Mechelen. Maar dit seizoen heeft Anderlecht tegen die 8 komende tegenstanders maar 3 keer kunnen winnen. Met andere woorden, Anderlecht moet zijn haalbare programma en zijn zichtbare progressie - die iedereen kan vaststellen - ineens wel omzetten in veel betere resultaten. En daar moet het mee beginnen zondag op het veld van Cercle Brugge.

Club Brugge heeft in de eerste helft afgezien en gewankeld - zoals nog maar weinig of niet zelfs dit seizoen in onze competitie. Maar net daardoor heeft het toch ook weer laten zien waarom het straks wat mij betreft onbedreigd kampioen zal worden. Natuurlijk door die onversneden gouden klasse van Hans Vanaken met zijn doelpunten, waaronder die geweldige volley, en nog een paar magistrale passes. Maar ook wel door groot en onwrikbaar zelfvertrouwen en cool in die moeilijke periode onder de druk van Anderlecht. En door de fysieke paraatheid - dat is een handelsmerk van de elftallen van Philippe Clement - waardoor Club Brugge in de 2e helft de wedstrijd naar zijn hand kon zetten, na ook wel een beetje bijsturing door Clement. Club Brugge heeft ook een zeer uitgebreide selectie. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de mogelijkheden die er niet waren bij Frank Vercauteren om zijn diepe spits Colassin met krampen te vervangen. Als je dan kijkt wat Philippe Clement kan inbrengen: Openda, De Ketelaere. Die brachten duidelijk een meerwaarde. En wat Club Brugge natuurlijk ook heeft, is op het goede moment een dosis geluk bij die pogingen van Anderlecht. Ook dat is het verschil tussen een ploeg in de flow nu al een hele tijd, die dat afdwingt, en een elftal dat moet harken, tussen een onbedreigde leider en een ploeg die ergens op de rand van de top 6 balanceert.

