Kansas City Chiefs en San Francisco 49ers plaatsen zich met brille voor Super Bowl

Zowel de Chiefs als de 49ers begonnen als favorieten aan hun wedstrijd. Kansas nam het in de finale van het AFC (American Football Conference) op tegen de Tennessee Titans, die zich door hun zeges tegen achtereenvolgens de New England Patriots en de Baltimore Ravens tot dé verrassing van de play-offs hadden ontpopt.

Maar een nieuwe verrassing zat er niet in, zo werd al snel duidelijk tegen de Chiefs. De jonge quarterback Patrick Mahomes verdeelde en heerste in een 35-24-zege.

Ook in de finale van de NFC (National Football Conference) was de spankracht gering. Als de Green Bay Packers hadden gewonnen, hadden we een heruitgave gekregen van de allereerste Super Bowl uit 1967, maar de ploeg van Aaron Rodgers wist zich geen raad met de rushes van running back Raheem Mostert, die goed was voor maar liefst 4 touchdowns.

De San Francisco 49ers maken zo kans op een 6e eindzege in de Super Bowl, waarmee ze op gelijke hoogte zouden komen met recordhouders New England en Pittsburgh. De laatste triomf van de 49ers dateert wel al van 1994. Voor de Chiefs is het zelfs al van 1970 dat het voor het laatst de Super Bowl bereikte. Het veroverde toen ook zijn eerste (en dus enige) Vince Lombardi-trofee.