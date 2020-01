Mbokani (34): "Graag nog 4 à 5 jaar voetballen, misschien wel bij Anderlecht"

De collega's van RTBF zochten Dieumerci Mbokani op om hem de "Gouden Schoen van La Tribune" te overhandigen. In een gesprekje met Benjamin Deceuninck sprak Mbokani zijn wens uit om nog 4 à 5 jaar te voetballen, ook al is hij nu al 34.

"Ik voel me nog altijd goed. Ik leid tegenwoordig ook een rustig leven naast het voetbal. Ik ga weinig uit, rust veel. Helemaal anders dan toen ik jong en nog vrijgezel was. Nu ben ik getrouwd en heb ik kinderen."

Het was Luciano D'Onofrio die Mbokani naar Antwerp haalde. ""Over 3 jaar spelen we voor de titel", zei hij. "En ik zal je omringen met goeie spelers." Ik kende hier ook al veel jongens, zoals een Bolat."

Toch flirtte Mbokani in de zomer met zijn ex-club Anderlecht. "Er was inderdaad even contact, maar enkel met mijn manager. Anderlecht blijft toch mijn club, ik ben daar begonnen, ik woon in Brussel... Ik zou er graag ooit terugkeren. Waarom niet?"