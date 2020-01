Nieuwe sponsordeal moet Lokeren redden: "Opnieuw financieel zeer gezond"

Lokeren, de hekkensluiter in 1B, zit niet alleen sportief in slechte papieren, maar ook financieel heeft de Wase club het onder de markt. De toestand is zelfs zo precair dat de Licentiecommissie Lokeren een transferverbod heeft opgelegd.

Lokeren maakt zich nu sterk dat het met de nakende sponsordeal opnieuw transfers zal kunnen doen. "Vandaag en morgen worden de laatste punten en komma's aan de belangrijke sponsorovereenkomst aangebracht", zegt voorzitter Louis de Vries.

"De samenwerking is in eerste instantie een zeer waardevolle sponsordeal van 4 jaar, maar een verdere structurele samenwerking met deze partner is het uiteindelijke doel. De club wordt zo financieel weer zeer gezond en kan met deze kapitaalsinjectie een mooie toekomst uitbouwen."