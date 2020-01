AA Gent neemt Sven Kums definitief over van Anderlecht

Het leek het perfecte huwelijk: Sven Kums (31) landde in de zomer van 2017 eindelijk bij Anderlecht.

De jeugdspeler van paars-wit brak destijds nooit door in het Vanden Stockstadion, maar maakte en passant wel het mooie weer bij AA Gent. Hij werd met Gent in 2015 kampioen en won dat jaar ook de Gouden Schoen.

Kums trok daarna naar Watford en Udinese, maar de buitenlandse avonturen werden geen succesverhaal. Bij Anderlecht moest hij de regisseur worden, maar Kums kon de hoge verwachtingen nooit waarmaken.

Toen Vincent Kompany afgelopen zomer terugkeerde naar Neerpede, werd het boek van Kums bij paars-wit hard dichtgeklapt. De ex-aanvoerder keerde op huurbasis terug naar AA Gent en in de Ghelamco Arena ontbolsterde Kums weer.

Aangezien Gent tevreden is over Kums en Anderlecht zijn ruime kern wil afslanken, kwamen beide clubs vandaag tot een akkoord over een definitieve transfer.

"Sven tekende vandaag een overeenkomst die hem aan de club bindt vanaf 1 juli 2020 tot 30 juni 2023. De hele club is verheugd dat Sven Kums nu definitief thuis is", meldt AA Gent.