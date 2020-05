Kampioenschapsleider Stoffel Vandoorne: "Mooi dat ik nog punten pak na gekletter"

In Formule E zijn duwtjes vaste prik. Stoffel Vandoorne mocht het zaterdag aan den lijve ondervinden in de 3e e-prix van het seizoen. In de eerste rondes moest hij flink incasseren met zijn Mercedes EQ.

"Het was een harde en incidentrijke race", doet Vandoorne zijn verhaal. "Het kletterde langs alle kanten waardoor de auto niet meer 100 procent stuurde. Het was geen sinecure om zo de finish te halen, maar ik ben blij dat het me toch gelukt is."

Na twee podiumplaatsen in de seizoensopeners in Saudi-Arabië finishte Vandoorne in Chili als 6e, goed voor de eerste plaats in de tussenstand. "Belangrijkste is dat ik weer goeie punten scoor", stelt de leider. "En de volgende race proberen we weer beter te doen."

Op 15 februari staat de 4e race van het seizoen op het programma: de e-prix van Mexico-Stad op en rond het Formule 1-circuit Autodromo Hermanos Rodrigues.