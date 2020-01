Jacky Mathijssen maakte van Colassin een spits: "Alles kan nog beter"

"Ik had me al een paar keer afgevraagd - weliswaar niet hardop - waarom Anderlecht, dat een spitsenprobleem heeft, Antoine voorin niet als back-up gebruikte."

De 1-0 van Colassin tegen Club:

"We hebben hem hoger in het veld gezet"

Wat het voor Mathijssen zo mooi maakt, is dat hij de reconversie van Colassin in de hand gewerkt heeft.

"Ik ken Antoine door en door. Hij is een gespreksonderwerp geweest tijdens zijn overstap van de nationale U18 naar de U19. We hadden het over zijn functioneren en zijn positie in het veld."

"Ik heb er ook met Jean Kindermans van Anderlecht over gesproken. Ik drong erop aan om Antoine wat hoger in het veld te zetten als spits, in plaats van hem als aanvallende middenvelder of hangende spits te gebruiken."

"In mijn U19 spelen 4 of 5 jongens op een andere positie dan in hun club. Dat kan raar klinken, maar ik kijk altijd naar profielen. Clubs vinden dat een goeie zaak voor de speler in kwestie, en ik zelf ook natuurlijk. De samenwerking met die clubs, genre Anderlecht, Club Brugge, Genk en Gent, verloopt op dat vlak trouwens zeer positief."



"Amper enkele maanden later zie je dan dat Antoine dit brengt. Antoine is een speler die als spits zijn brood kan verdienen. Maar hij zal het natuurlijk zelf moeten waarmaken."