Spannende Frozen Final: "Het had beide kanten kunnen uitgaan"

Herentals, in het zwart, en Luik, in het rood, zorgden voor een felle en gelijkopgaande finale. Luik begon het best en kwam op voorsprong. Maar Herentals hield het hoofd koel en draaide de situatie om (2-1). Het spel ging goed op en neer, de duels waren stevig.

Twee jaar geleden klopte Luik Herentals in de bekerfinale, zaterdag vochten de Walen ook terug tot 2-2 en nadien ook 3-3. In de slotseconden van de reguliere speeltijd van 3 keer 20 minuten pakte Herentals-doelman Van Looveren zelfs de beker winnende treffer.

In de verlengingen - met per ploeg 2 spelers minder en de ploeg die het eerst scoort als winnaar - zorgde de Canadees Lepine na 5 minuten voor de beslissing. Beker nummer 13 was een feit voor Herentals, Luik blijft steken op 2 (2014, 2018).

De vreugde was navenant bij Herentals na de close game: "Het is ongelooflijk, zo'n spannende wedstrijd", zei Vince Morgan. "Het had beide kanten kunnen uitgaan. Uiteindelijk maakten wij dat doelpunt. Wij zijn weeral de gelukkige vandaag."

Bij Luik baalden ze: "Als je er zo dicht bij bent met nog een wereldkans op 10 seconden van het einde, die net niet binnen gaat, dan is dat heel hard", zegt Maxime Pellegrims. "Dan heb je het gevoel, dat het toch niet aan de andere kant wél zal gebeuren. En dan gebeurt dat." Lepine ligt er niet wakker van: "We gaan ons amuseren. De Belgische feestjes zijn de beste."