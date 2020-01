Einde seizoen voor Nederlandse linksachter Jetro Willems

In de thuiswedstrijd van Newcastle United tegen Chelsea kwam Willems vroeg in de match slecht neer na een luchtduel. De 22-voudige international bleef kermend van de pijn op de grasmat liggen en moest van het veld gedragen worden.

De trainer van Newcastle, Steve Bruce, bevestigde de zware blessure van Willems: "Het is wat we al vreesden. Hij is een erg betrouwbare speler voor ons geweest en we zullen hem missen."

De linksachter was aan een sterk seizoen bezig bij Newcastle, dat hem een jaar huurt van Frankfurt. Het goede vormpeil van de Nederlander zorgde ervoor dat hij terug in beeld kwam bij Oranje. Door de blessure moet Willems een kruis maken over een mogelijke EK-selectie. Nederland zag door kruisbandblessures eerder ook al Memphis Depay en Donyell Malen afhaken voor het EK.