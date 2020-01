"Het spel om Play-off I te halen, is helemaal nog niet gestreden"

In deze aflevering hoort u:

"Elk nadeel heeft zijn voordeel: bij Anderlecht spelen meer jonge Belgen dan bij Club"

Minister van Sport Ben Weyts twitterde zondagavond dat "RSCA on fire" was na de 1-0 van Antoine Colassin tegen Club Brugge. De minister is een supporter van paars-wit en heeft zelfs een abonnement. "De brandweer was wel snel daar om het vuur te blussen", kon hij een dag later meteen relativeren. "In de tweede helft was het iets minder."

Voor veel waarnemers was de match tegen Club de match van de laatste kans voor Anderlecht om nog Play-off I te halen, maar in dat verhaal gaat Weyts niet mee. "Volgens mij wordt de komende speeldag cruciaal."

"Ik weet het, dat is ongetwijfeld al eerder gezegd", lacht Weyts. "Ik kijk naar het programma van de concurrenten voor het PO I-ticket, KV Mechelen, Genk en Zulte Waregem. Zij treffen allemaal topploegen volgend weekend."



"KVM moet op Charleroi, Genk op Gent en Zulte Waregem op Antwerp. Eigenlijk zou het logisch zijn dat ze alledrie zonder punten naar huis komen. Anderlecht maakt tegen Cercle Brugge wat meer kans."

"Als de concurrentie niet wint en Anderlecht wel, dan staat het op 4 punten van KVM en Genk. Anderlecht moet nog naar Mechelen en daar kan de kloof dan 1 punt worden. Genk heeft dan weer een loodzwaar programma. Het spel is dus helemaal nog niet gespeeld. Maar ik ben wel een eeuwige positivo."

De positivo in Weyts ziet ook een ander voordeel aan de huidige situatie van zijn favoriete club. "Het is onmiskenbaar zo dat door de huidige omstandigheden heel wat jong talent een kans heeft gekregen. We zitten met een jonge ploeg, maar ook een heel Belgische ploeg, jongens van eigen bodem."

"Als je vergelijkt met andere topclubs, bijvoorbeeld Club Brugge, dan spelen daar veel meer buitenlanders. Elk nadeel heeft zijn voordeel."