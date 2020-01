Pittige concurrentie: bronzen Lee prikkelt gouden Derwael met viraal filmpje

Nina Derwael zit stevig op haar troon van de brug met ongelijke leggers, maar de concurrentie zit niet stil.

Een filmpje op Twitter doet alvast vermoeden dat Sunisa Lee in Tokio op meer dan brons mikt en dat de Amerikaanse dus een stevige concurrente van onze landgenote zal worden.

Ook bij de Gymfed is het filmpje beland. Daar stellen ze vast dat het niveau aan de brug evolueert en is men benieuwd naar de andere elementen in de oefening van Sunisa Lee.

Een echt oordeel vellen is nu moeilijk, aangezien het filmpje geen volledige oefening toont (geen opsprong, geen afsprong, maar 4 elementen in plaats van 8).

Het nieuwe element in de oefening is een variant op de Derwael (gestrekt), maar het is nog niet duidelijk welke moeilijkheidsgraad de Internationale Gymfederatie daar op zal kleven. Er wordt pas een waarde op geplakt als het element in competitie wordt geturnd.