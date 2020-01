Becue: "Heb hartzeer dat het niet goed gaat met het Belgische zwemmen"

"Bovendien zijn er ook steeds minder internationale toppers door de concurrentie van wedstrijden waarmee je geld kunt verdienen (zoals de Swim Series in China, waar Timmers aanwezig was). In een olympisch seizoen gaan zwemmers nog meer hun wedstrijden eruit pikken. Je kunt je eigenlijk afvragen of deze wedstrijd op dat tijdstip nog georganiseerd moet worden."

Brigitte Becue was ooit topzwemster en later topcoach, tegenwoordig houdt ze als vertegenwoordigster van Speedo de vinger aan de pols van het zwemmen. "Er zijn verschillende redenen waarom het een mindere editie was van de Swimming Cup."

"Met huidige middelen zou het niveau hoger moeten zijn"

Als lichtpuntjes stipt Becue de opkomende talenten aan, zoals een Roos Van Otterdijk. "Het niveau met de senioren is nog wel groot, maar dat is iemand om in de gaten te houden en te koesteren. We hebben al niet veel talenten, dus het is belangrijk dat we hen goed opvolgen."

Voorlopig zijn nog maar 3 Belgische zwemmers zeker van Tokio: Timmers, Croenen en Lecluyse. "Afhankelijk van haar evolutie zou Van Otterdijk zich eventueel nog kunnen plaatsen en ook Valentine Dumont zou de limiet nog kunnen zwemmen. Kimberly Buys heeft al veel bewezen, dus als zij haar oude niveau haalt, moet dat ook lukken. Maar daar houdt het mee op."

"Het is misschien makkelijk om dat vanaf de zijlijn te zeggen, maar in mijn ogen zou er meer moeten kunnen. Als je de middelen in Vlaanderen ziet: we hebben een mooi bad, wetenschappelijke begeleiding, technische snufjes,... Het niveau zou toch hoger moeten."

"Het doet me hartzeer om dit te moeten zeggen, want zwemmen blijft mijn passie, maar het gaat niet goed met het zwemmen in België."

Becue was 1,5 jaar geleden zelf kandidaat om voorzitter van de zwembond te worden, maar ze ziet zichzelf niet zo snel weer in het diepe springen. "Ik ben opzijgeschoven op een niet zo mooie manier. Met de mensen die er nu zijn, wil ik niet meer samenwerken."