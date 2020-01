Samatta is officieel van Aston Villa: "Hij is een geboren goalgetter"

Aly Samatta speelde zich in de kijker in Engeland met zijn doelpunt in de Champions League op Liverpool, al zijn ook zijn goals in België niet onopgemerkt gebleven. Genk zou een slordige 10 miljoen euro incasseren voor zijn 27-jarige aanvaller.

"Ik ben erg blij dat we Samatta naar de club hebben kunnen halen", zegt Villa-coach Dean Smith. "Hij is een geboren goalgetter, ik kijk er al naar uit om met hem samen te werken."

Samatta zal bij Villa de concurrentie moeten aangaan met een andere oude bekende van het Belgische voetbal, namelijk ex-Club-spits Wesley. Villa, met ook nog Björn Engels in de gelederen, vecht momenteel tegen de degradatie. Het staat 18e in de Premier League.