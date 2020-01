Anderlecht krijgt zijn zin: 300 extra tickets na "discriminatie" van Cercle Brugge

Al jaren stuit het de supporters van RSCA tegen de borst dat voor de verplaatsing naar het Jan Breydelstadion Cercle slechts 700 tickets beschikbaar stelt voor de Brusselaars, waarvan er 655 naar de fans gaan en 45 gereserveerd zijn voor de club.

"We zijn al enkele jaren vragende partij om extra tickets te claimen voor deze verplaatsingen. Van het bestuur van Anderlecht kregen we steeds te horen dat de thuisploegen dat weigerden. Nochtans krijgen de andere bezoekende ploegen heel wat tickets meer voor diezelfde uitwedstrijden", schrijft het RSCA Fan Board in een mededeling.

"Toen we ook nu weer geconfronteerd werden met deze discriminatie zijn we zelf naar een advocaat gestapt." Meester Anthony Mallego richtte vorige week een aangetekend schrijven aan zowel Cercle Brugge als het Brugse college van burgemeester en schepenen. Daarin hekelde de advocaat onder meer de discriminatie en willekeur ten aanzien van de RSCA-fans.

"Omdat reactie uitbleef, werd tijdens het weekend nog een herinnering verstuurd. Indien de stad Brugge niet aan onze wensen tegemoet kwam, was de volgende stap een kortgeding", klinkt het. Zover kwam het niet, want Cercle Brugge bond maandag in. Ook het stadsbestuur gaf zijn fiat.

In plaats van 655 tickets voor de Brusselse bezoekers zullen er zondag 955 plaatsen beschikbaar zijn in het Jan Breydelstadion. "Voor ons is dit een eerste stap naar een gelijke behandeling van alle supporters. Ook voor de verplaatsingen naar Club Brugge en Eupen zullen wij in de toekomst deze discriminatie en willekeur op dezelfde manier aanvechten", laat de Fanboard, het overkoepelend supportersorgaan van RSC Anderlecht, nog weten.

Veel steun kregen de supporters van paars-wit van hun club niet. "RSC Anderlecht liet ons in deze zaak gewoonweg in de steek. Daarom hebben we zelf het initiatief genomen. Onze advocaat stuurde ook een schrijven aan Marc Coucke. Pas na het akkoord van Cercle Brugge maandag, reageerde ook de voorzitter", klinkt het nog.