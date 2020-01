Klasse van Kompany: Spelt eigen aanhang de les na bekogelen van Mignolet

In de toegevoegde tijd was er plots een luide knal te horen in het Lotto Park. Supporters van Anderlecht hadden een voetzoeker op het veld gegooid en die ontplofte net voor de voeten van doelman Simon Mignolet. Die leek daarna last te hebben aan zijn oren.

"Waarom in godsnaam?", vroeg Sporza-commentator Eddy Snelders zich af. Ook Kompany begreep er niets van en ging de supporters de les spellen. "Dat is moedig van hem. Top, moet ik zeggen." Daarna gaf Kompany Mignolet een hand en liep hij samen met de doelman terug naar zijn rechthoek. Klasse.