Patro-supporter tuimelt uit tribune, maar is gelukkig ongedeerd

De supporters van Patro konden gisteren een 1-0-overwinning vieren in de topper tussen de nummers 2 en 3 in de rangschikking. Door zijn driepunter nadert Patro in het klassement tot op 2 punten van Thes Sport.

Na de wedstrijd bouwden de spelers een feestje met de supporters. Op een filmpje dat zich op de sociale media verspreidde is te zien hoe die viering bijna slecht afliep. Een supporter van Patro tuimelt van boven naar beneden. Gelukkig zonder blessures, zo wordt gemeld.