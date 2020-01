VIDEO: Ewan degradeert alle sprinters in Criterium van Adelaide

Traditiegetrouw wordt het wielerseizoen op gang geschoten in Adelaide, waar een criterium van 51 kilometer (30 rondjes van 1,7 km) op het menu stond.

Met Caleb Ewan, Elia Viviani en Sam Bennett was een koninklijke sprint onvermijdelijk. Van Belgische zijde was het uitkijken naar Jasper Philipsen.

Education First probeerde het bedje te spreiden voor de snelle Noor Kristoffer Halvorsen. Maar toen Ewan op 200 meter van de streep wegschoot als een komeet, had niemand een antwoord in huis.

De explosieve Australiër van Lotto-Soudal haalde het met lengtes voorsprong op het Cofidis- duo Elia Viviani en Simone Consonni. Onze landgenoot Jasper Philipsen snelde naar de 4e plaats.

Deceuninck-Quick Step-sprinter Sam Bennett zat slecht gepositioneerd en liet het lopen in de laatste rechte lijn. Zijn loods Michael Mørkøv eindigde nog 7e. Overmorgen kan het dan echt beginnen, met de start van de Tour Down Under.