Slecht nieuws voor United: topschutter Rashford 6 weken out met rugblessure

Marcus Rashford scoorde dit seizoen al 19 keer voor United in alle competities, maar in het FA Cup-duel tegen Wolverhampton moest hij naar de kant met pijn aan zijn rug. De schade blijkt erger dan eerst gedacht. Zijn trainer bevestigde dat hij zeker zes weken out is.

"Het is een stressfractuur aan zijn rug", vertelde Solskjaer. "Het duurt meestal toch zes weken voor dat genezen is en daarna moet hij nog revalideren en weer ritme opdoen." Het uitvallen van Rashford is een serieuze aderlating voor United. En dus bekijkt de clubs alle opties.

"De transfermarkt is nog open dus misschien moeten we wel kijken naar wat er mogelijk is, misschien een speler die ons kan helpen tot aan de zomer."